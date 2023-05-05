الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهمة باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة نصر

التسول
التسول

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، استغلال إحدى السيدات، لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، الأطفال الأحداث في أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدي عليهم بالضرب، مُتخذة من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وبحوزتها مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي، وبصحبتها 4 أطفال أحداث.

وبسؤال المجني عليهم، أقرّوا باستغلال المذكورة لهم في أعمال التسول على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهمة، اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المُشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

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