الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حافظوا على مستقبلكم.. "تعليم مطروح" تبرز عقوبات حيازة الموبايل بالامتحانات

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، حظر الهاتف المحمول خلال أداء الامتحانات العامة والمحلية تجنباً للآثار السلبية المترتبة على ذلك.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الإمتحانات العامة والمحلية على النحو التالي:- 

١- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية الأخرى التي تساعد على الغش أثناء الامتحان يؤدي إلى إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة.

٢- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال الأتية :

أ- ( تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة ) بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها.
ب- ( الغش أو الشروع فيه أو الإستفادة منه أو المساعدة عليه) بأي وسيلة أثناء الإمتحان، يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها وذلك سواء في الامتحانات العامة أو المحلية.

٣- يعاقب:
أ- بالحبس مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد عن (٧ سنوات)
ب- وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠ جنيه) ولا تزيد عن (٢٠٠٠٠٠ جنيه)
كل من ( طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة ) بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها.

٤- يعاقب على الشروع في طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج  لأسئلة الإمتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن ( سنة) وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠ جنيه) ولا تزيد عن (٥٠٠٠٠ جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أهاب وكيل تعليم مطروح أولياء أمور جميع الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم.

امتحانات صفوف النقل تعليم مطروح ضوابط الامتحانات طلاب مطروح وكيل تعليم مطروح

الأكثر قراءة

مقتل زوج على يد زوجته فى الأقصر

ضبط 255 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة فى الغربية

ضبط 1300 عبوة مستحضرات تجميل وكانولات نقل دم منتهية الصلاحية بطنطا

إزالة 54 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بأسيوط

MMS والهيئة السعودية للسياحة توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز المحتوى السياحى عن السعودية

رسميًا.. ليفربول يكشف النقاب عن قميصه الأساسى للموسم الجديد (صور وفيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات