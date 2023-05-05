حافظوا على مستقبلكم.. "تعليم مطروح" تبرز عقوبات حيازة الموبايل بالامتحانات

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، حظر الهاتف المحمول خلال أداء الامتحانات العامة والمحلية تجنباً للآثار السلبية المترتبة على ذلك.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الإمتحانات العامة والمحلية على النحو التالي:-



١- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية الأخرى التي تساعد على الغش أثناء الامتحان يؤدي إلى إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة.

٢- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال الأتية :

أ- ( تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة ) بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها.

ب- ( الغش أو الشروع فيه أو الإستفادة منه أو المساعدة عليه) بأي وسيلة أثناء الإمتحان، يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها وذلك سواء في الامتحانات العامة أو المحلية.

٣- يعاقب:

أ- بالحبس مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد عن (٧ سنوات)

ب- وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠ جنيه) ولا تزيد عن (٢٠٠٠٠٠ جنيه)

كل من ( طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة ) بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها.

٤- يعاقب على الشروع في طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج لأسئلة الإمتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن ( سنة) وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠ جنيه) ولا تزيد عن (٥٠٠٠٠ جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أهاب وكيل تعليم مطروح أولياء أمور جميع الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم.