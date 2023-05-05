آلاء نصار: تمثيل أول مشهد درامي في حياتي أمام خالد النبوي "كان مخيفا"
تحدثت الفنانة آلاء نصار، إحدى أبطال مسلسل "رسالة الإمام" عن دورها "زاهية" في المسلسل، قائلة إنها عندما علمت بتفاصيل الشخصية شعرت بالخوف وثقل الأمر.
العمل مع الفنان خالد النبوي
وعن العمل مع الفنان خالد النبوي، قالت نصار خلال حوارها مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه كان يساعد كل العاملين في "اللوكيشن" من أصغر الشخصيات لأكبرهم، مشيرة إلى أن أغلب مشاهدها كانت مع الفنان خالد النبوي.
وتابعت: "أول مشهد صورته كان مع الفنان خالد النبوي، والأمر كان لطيفا ولكنه مخيفا"، موضحة أن الأمر كان بمثابة تحدِ بالنسبة لها حيث كانت تريد إخراج أفضل ما لديها؛ لأن أول مشهد درامي تقوم به في حياتها أمانم الفنان خالد النبوي.
وأضافت نصار: "الدور مسؤولية كبيرة كون هذه الشخصية تاريخية وليست من وحي الدراما لذلك كان يجب عليها التركيز من أجل تقديم هذه الشخصية كما هي أو التقريب منها قدر الإمكان خاصة أن تلك الشخصية عكس طبيعتي في الكثير من الأمور".
أداء الشخصية باللغة العربية
وأضافت أن أداء الدور باللغة العربية كان سهلًا إلى حد ما، متابعة: "أنا خريجة شريعة وقانون بالأزهر، وهذا سهل الأمر".
كما أشارت إلى أنهم كان معهم مدقق لغوي بذل جهدًا كبيرًا من أجل أداء الدور بشكل صحيح تمامًا، مؤكدة أن دراستها ساعدتها في هذا الدور.