الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

آلاء نصار: تمثيل أول مشهد درامي في حياتي أمام خالد النبوي‏ "كان مخيفا"

الفنانة آلاء نصار،
الفنانة آلاء نصار،

تحدثت الفنانة آلاء نصار، إحدى أبطال مسلسل "رسالة الإمام" عن دورها "زاهية" ‏في المسلسل، قائلة إنها عندما علمت بتفاصيل الشخصية شعرت ‏بالخوف وثقل الأمر.

العمل مع الفنان خالد النبوي

وعن العمل مع الفنان خالد النبوي، قالت نصار خلال حوارها مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على ‏القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه كان يساعد كل ‏العاملين في "اللوكيشن" من أصغر الشخصيات لأكبرهم، مشيرة إلى أن أغلب ‏مشاهدها كانت مع الفنان خالد النبوي.

وتابعت: "أول مشهد صورته كان مع الفنان خالد النبوي، والأمر كان لطيفا ‏ولكنه مخيفا"، موضحة أن الأمر كان بمثابة تحدِ بالنسبة لها حيث كانت تريد إخراج أفضل ‏ما لديها؛ لأن أول مشهد درامي تقوم به في حياتها أمانم الفنان خالد النبوي.‏

وأضافت نصار: "الدور مسؤولية كبيرة كون هذه الشخصية ‏تاريخية وليست من وحي الدراما لذلك كان يجب عليها التركيز من أجل تقديم هذه ‏الشخصية كما هي أو التقريب منها قدر الإمكان خاصة أن تلك الشخصية عكس ‏طبيعتي في الكثير من الأمور".

أداء الشخصية باللغة العربية

وأضافت أن أداء الدور باللغة العربية كان سهلًا إلى حد ما، متابعة: "أنا خريجة شريعة وقانون ‏بالأزهر، وهذا سهل الأمر".

كما أشارت إلى أنهم كان معهم مدقق لغوي بذل ‏جهدًا كبيرًا من أجل أداء الدور بشكل صحيح تمامًا، مؤكدة أن دراستها ‏ساعدتها في هذا الدور. 

آلاء نصار الفنانة آلاء نصار رسالة الإمام مسلسل رسالة الإمام الفنان خالد النبوي خالد النبوي برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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