تاريخ السوبر "5".. 3 مواجهات مثيرة والزمالك يفوز باللقب بعد غياب 15 سنة

جمعت مباراة السوبر رقم 12 بين الأهلي والزمالك يوم 14 سبتمبر 2014 باستاد القاهرة بدون جماهير وأدارها الحكم محمد فاروق، وانتهت بالتعادل السلبي وفاز الأهلي بركلات الترجيح 5-4 ليفوز باللقب للمرة الثامنة.

سيناريو ركلات الترجيح كان بالغ الإثارة، حيث أهدر أحمد عبد الظاهر ووليد سليمان أول ركلتين للأهلي وسجل محمد عبد الشافي وخالد قمر أول ركلتين للزمالك، واعتقد الجميع أن الزمالك في طريقه للفوز باللقب لكن الأمور تغيرت بعد ذلك وأهدر أحمد سمير لاعب الزمالك الركلة الثالثة بينما سجل محمد نجيب للأهلي.

في الركلة الرابعة سجل باسم علي للأهلي وعمر جابر للزمالك وفي الركلة الخامسة سجل سعد سمير للأهلي وتقدم محمد كوفي وكان نجاحه في التسجيل يعني فوز الزمالك لكنه سدد الكرة بقوة وارتدت من العارضة ليستمر الماراثون ويسجل صبري رحيل للأهلي وأحمد توفيق للزمالك من الركلة السادسة، وأخيرا سجل محمد رزق لاعب الأهلي من الركلة السابعة وارتدت كرة إيراهيم صلاح لاعب الزمالك من القائم ليفوز الأهلي باللقب.

مثل الأهلي شريف إكرامي وباسم علي وسعد سمير ومحمد نجيب وصبري رحيل ومحمد رزق وحسام غالي وحسام عاشور ووليد سليمان وصلاح الدين سعيدو "أحمد عبد الظاهر ق74" وعمرو جمال "رمضان صبحي ق 64".

مثل الزمالك: أحمد الشناوي وعمر جابر ومحمد كوفي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي وأحمد توفيق وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف وأيمن حفني "أحمد علي كامل ق 80" وأحمد عيد عبد الملك "أحمد سمير ق 90" وعبد الله سيسيه "خالد قمر ق 59".

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الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية

تجددت المواجهة بين الأهلي والزمالك في مباراة السوبر رقم 13 التي أقيمت يوم 15 أكتوبر 2015 بملعب هزاع بن زايد بالإمارات وأدارها الحكم الإسباني كارلوس كارباللو وإنتهت بفوز الأهلي 3-2 بعد سيناريو مثير.

تقدم عمر جابر للزمالك في الدقيقة 26 ثم أهدر محمود كهربا لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 34 وتعادل عبد الله السعيد للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ثم سجل الهدف الثاني من ركة جزاء في الدقيقة 53 وأضاف مؤمن زكريا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 69 وسجل محمود كهربا الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 90.

مثل الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد حجازي ورامي ربيعة وصبري رحيل وعبد الله السعيد وحسام غالي وحسام عاشور ووليد سليمان "مؤمن زكريا ق 60" ورمضان صبحي "جون أنطوي ق 87" وماليك إيفونا "محمد نجيب ق 90".

مثل الزمالك أحمد الشناوي وأحمد توفيق وعلي جبر "محمد كوفي ق 20" وأحمد دويدار وحمادة طلبة وعمر جابر وطارق حامد ومعروف يوسف "أيمن حفني ق 61" ومحمد إبراهيم "مصطفى فتحي ق 66" ومحمود كهربا وباسم مرسي.

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الزمالك يعود بعد 15 سنة

شهدت مباراة السوبر رقم 14 بين الأهلي والزمالك التي أقيمت يوم 10 فبراير 2017 بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة وأدارها الحكم التشيكي بافيل كرالوفيتش عودة الزمالك للفوز باللقب بعد غياب 15 سنة، حيث انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف وفاز الزمالك بركلات الترجيح 3-1.

سيناريو ركلات الترجيح كان غريبا وبدأ بتصدى محمود جنش حارس الزمالك للركلة الأولى التي سددها مؤمن زكري ونجح باسم مرسي في التسجيل للزمالك وفي الركلة الثانية سجل أحمد حجازي للأهلي وأسامة إبراهيم للزمالك .

في الركلة الثالثة واصل جنش تألقه وتصدى لكرة صالح جمعة وسجل أحمد رفعت للزمالك ثم أهدر حسام غالي الركلة الرابعة للأهلي ليفوز الزمالك دون أن يسدد الركلة الرابعة.

مثل الزمالك: محمود جنش وأسامة إبراهيم وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف وأحمد توفيق وطارق حامد ومعروف يوسف "محمود دونجا ق 70" ومحمد إبراهيم "مصطفى فتحي ق 55" وستانلي "أحمد رفعت ق 85" وباسم مرسي.

مثل الأهلي: شريف إكرامي ومحمد هاني وأحمد حجازي وسعد سمير وحسين السيد وعبد الله السعيد "صالح جمعة ق 70" وأحمد فتحي "حسام غالي ق 78" وحسام عاشور ووليد سليمان "كريم نيدفيد ق 84" ومؤمن زكريا وجونيور أجاي.