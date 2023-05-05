الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى رسم الطريق أمام المشاركين فى الحوار الوطنى لإنجاحه

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجلسة الأولى للحوار الوطنى رسمت الطريق أمام جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطني؛ لصياغة استراتيجية وطنية وشاملة لاستكمال الجهود الناجحة للقيادة السياسية للانتقال إلي الجمهورية الجديدة، والتأكيد أن الدولة المصرية عازمة على المضي قدمًا نحو مشاركة أكثر فاعلية لكل أبناء الوطن.

واعتبر أمين، فى بيان له أصدره اليوم، أن القوى السياسية المشاركة فى هذا الحوار، ومن خلال الأوراق التى تقدمت بها لطرحها على طاولة الحوار الوطنى بمثابة وجود رؤية كاملة تمتلكها العقول المصرية لكل قضايا الوطن التي فرضتها المتغيرات الدولية لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري، ولمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية، معرباً عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطني سيخرج بأفكار حديثة تحقق التنمية الشاملة للدولة المصرية؛ لأن الهدف النهائي الوصول إلي أكبر قدر ممكن من الاستفادة بالآراء المتاحة علي أرضية وطنية تحت مظلة وطنية، خاصة أن عقد الحوار الوطني تحت مظلة رئاسة الجمهورية يضمن للجميع تنفيذ المخرجات النهائية.

وقال النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، إن المصريين يثقون ثقة تامة ومطلقة فى حرص الرئيس السيسى على تنفيذ كل ما يصدر عن الحوار الوطنى من قرارات وتوصيات، موجهاً تحية قلبية لإدارة الحوار الوطنى على جهودها الناجحة فى استكمال هذا الحوار وتحقيقه لجميع أهدافه.

ووجه النائب أشرف أمين، التحية والتقدير لجميع القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى، مؤكداً أن استجابة القوى الوطنية للجلوس على المائدة المصرية للحوار الوطنى ضمانة حقيقية لإنجاحه وتحقيقه لجميع أهدافه.

النائب أشرف أمين مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي القوى السياسية الحوار الوطنى

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