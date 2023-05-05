الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث وتريند “جوجل” في الساعات الأخيرة.

ويبحث المسلمين من كل مكان بمحافظات مصر عن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات إستعداداً لها ولخطبة يوم الجمعة في وقتها، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، ومواقيت الصلاة الجديدة بعد تغيير الساعة مع بدء التوقيت الصيفى 2023 في مصر، وإليكم التفاصيل:

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

مواقيت الصلاة فى القاهرة

  • وقت صلاة الفجر 4:33  ص
  • موعد صلاة الظهر 12:51 ص
  • موعد صلاة العصر 28: 4
  • موعد صلاة المغرب 7:35 م
  • موعد صلاة العشاء  8:59

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        

  • وقت صلاة الفجر 4:34 ص
  • موعد صلاة الظهر 12:56
  • موعد صلاة العصر 4:35
  • موعد صلاة المغرب 7:41 م
  • موعد صلاة العشاء 9:07 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • وقت صلاة الفجر 4:28
  • موعد صلاة الظهر 12:47 م
  • موعد  صلاة العصر 4:25 م
  • موعد صلاة المغرب 7:32 م
  • موعد صلاة العشاء 8:56  م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

  • وقت صلاة الفجر 4:27
  • موعد صلاة الظهر 12:39
  • موعد صلاة  العصر 4:12 م
  • موعد صلاة المغرب 7:19 م
  • موعد صلاة العشاء 8:41 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

  • وقت صلاة الفجر 4:41  ص
  • موعد صلاة الظهر 12:45 ص
  • موعد صلاة العصر 13: 4
  • موعد صلاة المغرب 7:22 م
  • موعد صلاة العشاء 8:40

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • وقت صلاة الفجر: 4:41\
  • موعد صلاة الظهر: 12:52
  • موعد صلاة العصر: 4:24
  • موعد صلاة المغرب: 7:31
  • موعد صلاة العشاء: 8:53

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • وقت صلاة الفجر: 4:27
  • موعد صلاة الظهر: 12:48
  • موعد صلاة العصر: 4:26
  • موعد صلاة المغرب: 7:32
  • موعد صلاة العشاء: 8:58
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