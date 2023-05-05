الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات مدارس الغربية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

استعدادات مدارس الغربية
استعدادات مدارس الغربية

وجّه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، كل المسؤولين بمديرية التعليم إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإعلام الطلاب بمواعيد الامتحانات ونشر الجداول على صفحات المدارس، وداخل اللجان في أماكن واضحة للجميع.

وشدد وكيل الوزارة على مديري المدارس على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، لجميع الطلاب، والحفاظ على سرية الكنترول وتأمينه تمامًا، وإعلان النتائج كما هي بعد مراجعة التوجيهات الفنية للنتائج واعتمادها.

ووجه بضرورة الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات بالإدارة عن أي أحداث أو مشكلات خلال سير الامتحانات، مشددًا على رصد الدرجات أولًا بأول في الشيت الورقي والإلكتروني، وعدم استخدام المزيل بالشيت تمامًا، والحفاظ على سرية الكنترول وتأمينه تمامًا، وإعلان النتائج كما هي بعد مراجعة التوجيهات الفنية للنتائج واعتمادها.

وشدد على على عدم السماح بدخول أي طالب للمدرسة ومعه تليفون محمول حتى ولو مغلق، والتشديد على تأمين الكنترولات وتأمين اللجان، والتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء ورؤساء المراكز والمدن والشرطة لتأمين محيط المدارس وإزالة أي إشغالات حولها.

-الدستور تنشر استعدادات مدارس الغربية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى

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