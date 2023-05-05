الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط تهريب 12 سبيكة ذهب فى عبوات "عطور" بمطار القاهرة

سبيكة ذهب
سبيكة ذهب

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبين مصريين تهريب كمية من السبائك الذهبية بقصد عدم سداد الضرائب الجمركية. 

وأحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من العين استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوما جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات معدنية معتمة داخل إحدى الحقائب، وبتفتيش الحقيبة يدويا تم ضبط سبيكتين أخفاهما الراكب في أحد جوانب الحقيبة، وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط سبيكة أخرى أخفاها الراكب في ملابسه التي يرتديها، وبلغ وزن المضبوطات ٣٠٠ جرام.

أما الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الرياض، حيث استوقف مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات معدنية معتمة وسط الملابس بالحقائب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط ٩ سبائك أخفاها الراكب داخل عبوات "بارفان" قامت لجنة بتحريز وتصنيف السبائك التسع بعد وزنها، حيث بلغ وزن أربعة منها ١٠٠ جرام لكل واحدة وخمس سبائك بوزن ٢٠ جراما لكل واحدة بإجمالي ٥٠٠ جرام.

وأمر مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على كل من مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

الإجراءات الجمركية أحد الركاب الجمركي الدكتور ماجد موسي الخط الأخضر الفحص بالأشعة الضرائب الجمركية السبائك الذهبية السبائك الذهب إنهاء الإجراءات الجمركية

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