الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بحيازة 1.5 كيلو هيروين وآيس بالقليوبية

هيروين
هيروين

أمرت جهات التحقيقات بالقليوبية بحبس 3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 1.5 كيلو هيروين وآيس وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الهيروين والآيس وترويجه على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية، وحيازة أسلحة نارية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد تمكن ضبط مباحث المركز 3 أشخاص لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء دائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد رفعت أبوسريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، عن قيام 3 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية" بالاتجار في المواد مخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء متخذين دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الاجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب طه سعيد والنقيب عمرو بدر والنقيب عبدالحميد عصمت معاوني رئيس المباحث، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – بندقية خرطوش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول – عدد 3 سلاح أبيض - ميزان حساس).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والميزان الحساس بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهم والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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