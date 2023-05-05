الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 56 محل وورشة مخالفة خلال 48 ساعة بالمحلة

مخالفة مواعيد الغلق
مخالفة مواعيد الغلق

قال عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 34 محلًا و22 ورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 67 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء خلال 48 ساعة. 

وأشار "فكري"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

وأكد رئيس  المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كل المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

خلال إيران ساعة بالمحلة غلق التكفيريون محل لمخالفتهم مواعيد الغلق

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