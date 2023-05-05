الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأوكراني بـ1600جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

اعلاف
اعلاف

استقرت أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، وبلغ سعر طن الذرة ”أرجنتيني“ 18300 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى” 18300 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة ”أوكراني“ 16000 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلي ”حورس” 2800 جنيه، كما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2300 جنيه.

أسعار الصويا اليوم

وسجل سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنتيني” 18600جنيه، فيما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44% 41000 جنيه، فيما سجل كسب صويا 46% محلى 42000 جنيه، وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه ارضه، بينما سجل سعر طن صويا فول فات ”محلى”  36500 جنيه ”أرضه” في حين سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد” 28600 جنيه ”أرضه”، فيما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% ”محلي ” 23800 جنيه ”أرضه”.

أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الجمعة 5-5-2023

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 5-5-2023

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :28000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 50000 جنيه ، كما بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 49700 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران محلى :12200 جنيه  ، في حين بلغ سعر طن النخالة الخشنة : 11900 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ،وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد”   230 جنيه  بينما سجل سعر قيراط البرسيم :  من 260 إلى 290 جنيه

أسعار الاعلاف اليوم الجمعة 

وسجل سعر  طن اعلاف بادى 28800 جنيه، كما سجل سعر طن العلف نامى 28700 جنيه للطن ، فى حين سجل طن العلف ناهى 28600 جنيه للطن، كما سجل سعر طن العلف بادى نامى بـ 28100 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض بـ 23200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22950جنيه  وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22900 جنيه للطن ، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 22600 جنيه.
 

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