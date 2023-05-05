مساعد نائب وزير الإسكان يتابع تنفيذ البنية التحتية ومحطات المعالجة بالنوبارية الجديدة

قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع التنمية وتطوير المدن، المشرف على مدن غرب القاهرة ومدن الساحل، بزيارة لمدينة النوبارية لمتابعة سير المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وقد كان في استقباله الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس الجهاز و نوابه ومديري الإدارات التنفيذية.

وقد استهل مساعد نائب وزير الإسكان جولته بزيارة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف بطاقة إنتاجية 28500 متر مكعب لكل يوم، وتابع عملية تشغيل سير العمل بالمحطة، واستمع إلى شرح وافي عن مراحل التشغيل بداء من وحدة المدخل والمصافي حتى أحواض السيب النهائي، وشدد على تلافي أي ملاحظات تظهر أثناء الشتغيل التجريبي للمحطة.

كما استكمل مساعد وزير الإسكان الزيارة بتفقد البنية التحتية للمنطقة وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية، وتم المرور على أعمال الإنشاءات الجارية بمحطة رفع الحي المتميز الجاري تنفيذها، مؤكدًا أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال الإنشاءات والأعمال الكهروميكانيكية حتى يتم تشغيل المنظومة بدون معوقات.

وتفقد المهندس أحمد عمران والوفد المرافق له الأحياء السكنية وما تم فيها من أعمال التطوير والتجميل بالميادين والطرق وتطوير المدخلين السكني والصناعي، وأثني على المدخل المستحدث للقادمين من اتجاه القاهرة والسادات والذي يمثل انعكاسًا للتطوير بمدينة النوبارية.

كما شملت الجولة التفقدية زيارة مشتل الجهاز ومتابعة أعمال التطوير وإنشاء الصوب الزراعية به واستخدامها في الزراعة ذاتيًا، وأشاد المهندس أحمد عمران بالمجهود المبذول في المدينة من أجل تطويرها والاتقاء بمستوى الخدمات بها.