الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 48 فرش حشيش فى طنطا

القبض على متهم
القبض على متهم

تمكنت مباحث قسم ثان طنطا من القبض على تاجر مخدرات بسيارة مرسيدس و ٤٨ فرش حشيش وبندقية خرطوش وطلقتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.


كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى اخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث التموين يفيد بتمكن الرائد بسام حشكل رئيس مباحث قسم ثان طنطا والنقيب أحمد جمعة معاون المباحث من ضبط تاجر مخدرات بسيارة مرسيدس و٤٨ فرش حشيش وبندقية خرطوش و طلقتين.

 

وفى سياق متصل، قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حبس متهمين اثنين 4 على ذمة التحقيق بتهمة قتل شاب في العقد الرابع من العمر، بعد التعدي عليه بسلاح أبيض" مطواة" وإصابته بطعنة نافذة، إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، بقرية شبرا النملة التابعة للمركز.

 

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن وصول هاني الحبيشي، في العقد الرابع من العمر، ومقيم بقرية شبرا النملة، بدائرة مركز شرطة طنطا، إلى مستشفى طنطا الجامعي، مصابا بطعنة نافذة، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مع 2 آخرين، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

 

تبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهمين، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وأصدرت قرارها المتقدم.

القبض تاجر مخدرات بسيارة مرسيدس فرش حشيش بمدينة

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