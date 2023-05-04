نبيلة مكرم: مؤسسة "فاهم" تهدف إلى كسر وصمة عار مستشفى العباسية

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، هدف مؤسسة "فاهم"، قائلة: "إن الهدف من مؤسسة "فاهم" هو كسر وصمة عار مستشفى العباسية".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج نظرة، المذاع عبر فضائية صدى البلد: "لو حد عايز يدخل مستشفى العباسية، وهتوقف تاكسي، هيقولك لا ما أدخلش مستشفى العباسية، دي مستشفى المجانين، مستشفى خطر، التاكسي هينزله عند صلاح سالم ويسيبه يمشي".

وتابعت: "قررت أكسر وصمة عار مستشفى العباسية، ولذلك كان لا بد أن اقتحم مستشفى العباسية، لماذا نزور مريض السرطان، ونزور مريض القلب، ولا نزور المريض النفسي".

وأردفت: "استهدفنا في مؤسسة "فاهم" كسر وصمة العار المجتمعية تجاه مستشفى العباسية".

واستكملت: "وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتلبية احتياجات مستشفى العباسية".

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن طلبات نزلاء مستشفى العباسية بسيطة، كالملابس الشتوية مثلاً.