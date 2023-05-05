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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5-5-2023

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة، أن يسود الطقس الحار على أغلب الأنحاء مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة. 

حالة الطقس اليوم 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس الحار في النهار على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلًا في الصباح. 

كما توقعت تشكل أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع تكوين منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ يساهم في الشعور بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل.

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وعن حالة البحرين الأبيض والأحمر، أوضح بيان الأرصاد الجوية، أن تكون الملاحة البحرية اليوم الجمعة  مستقرة على البحرين؛ حيث تكون الأمواج معتدلة على البحر المتوسط، وارتفاع موج يمتد بين 1.5: 2.25 متر، واتجاه رياح شمالية غربية، وتكون أيضًا معتدلة على البحر الأحمر وارتفاع يمتد بين 1.5:2 متر واتجاه رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة درجة حرارة كبرى 30 درجة.

الإسكندرية 24 درجة.

كفر الشيخ 30 درجة.

السويس درجة 34.

رفح 33 درجة.

 الأقصر 38 درجة.

 أسوان 39 درجة.

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