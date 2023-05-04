بحضور سفير إندونيسيا.. الجامع الأزهر يختتم الدورة التعريفية للطلاب الوافدين

اختتم الجامع الأزهر، اليوم الخميس، الدورة التعريفية بالأزهر الشريف ومناهجه الدراسية، المقدمة للطلاب الوافدين الجدد.

واستمرت الدورة التعريفية لـ 3 أيام، تناول فيها أساتذة جامعة الأزهر المداخل الأساسية لـ 9 مواد بالمناهج الأزهرية.

حضر الاحتفالية عدد من مسئولي الجامع الأزهر، والسفير لطفي رؤوف، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، وبامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي بالسفارة.

وأعرب سفير إندونيسيا عن شكر وتقدير بلاده لما يقدمه الأزهر الشريف والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تجاه الطلاب الوافدين، وتوفير كل سبل الراحة لهم حتى يتفرغوا لطلب العلم، موصيًا طلاب إندونيسيا بالاهتمام بطلب العلم والاجتهاد في تحصيله، وأن يعكسوا ثقافة إندونيسيا في الاحترام والأدب في طلب العلم، حتى يكونوا قدوة حسنة لغيرهم من الطلاب، فعندما ينتهون من دراستهم بالأزهر الشريف سيكونون سفراءً للعلم في بلادهم.

وأكد الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، خلال كلمته بالاحتفالية، أن شيخ الأزهر دائمًا يصدر توجيهات لكل العاملين بالأزهر لرعاية الطلاب الوافدين والاهتمام بهم وتذليل كل العقبات أمامهم، وهذا من أسرار زيادة أعداد الطلاب الوافدين بالأزهر، وتأتي هذه الدورة نتاجًا لهذا التعاون بين الجامع الأزهر واتحاد طلاب دولة إندونيسيا وسفارتها في القاهرة.