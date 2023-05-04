مصطفى بكرى يشيد بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى: "عايزين بلدنا تقف"

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي أقيمت، مساء أمس الأربعاء، بحضور جميع الأطياف.

وقال "بكري" خلال برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كلنا عايزين بلدنا تقف، أي حد بيحاول يهدم مش تبعنا ولا يمكن أن يكون طرفا في الحوار، بلاش نشكك في كل حاجة".

ووجه الشكر إلى القائمين على إدارة جلسات الحوار الوطني، قائلًا: "الكل على يقين أن الحوار الوطني جاد، هذه رسالة للغرب أن مصر يتسع صدرها للجميع، القيادة السياسية تنادي باصطفاف وطني حقيقي بين كافة أبناء المجتمع المصري، حينما نقرأ المشهد الداخلي والخارجي نقول كان الله في عون من يدير البلد في هذه الفترة، مركب هذا الوطن ثابتة، والجميع أخذ العظة من الفترات السابقة ومن مشاهدة ما يحدث حولنا".

وتابع: "نرى الوضع في السودان، دولة تمتلك ثروات معدنية ونفط وكتل بشرية، وقوى مجتمع مدني لديها قدرة على التواصل والتعبير عن هموم المواطنين، لكن بسبب الصراعات والاختلافات تابعنا ما حدث هناك، بدون وطن لا تستطيع ممارسة حرية أو الشعور بالأمن والاستقرار".