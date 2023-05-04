الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى يشيد بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى: "عايزين بلدنا تقف"

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي أقيمت، مساء أمس الأربعاء، بحضور جميع الأطياف.

وقال "بكري" خلال برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كلنا عايزين بلدنا تقف، أي حد بيحاول يهدم مش تبعنا ولا يمكن أن يكون طرفا في الحوار، بلاش نشكك في كل حاجة".

ووجه الشكر إلى القائمين على إدارة جلسات الحوار الوطني، قائلًا: "الكل على يقين أن الحوار الوطني جاد، هذه رسالة للغرب أن مصر يتسع صدرها للجميع، القيادة السياسية تنادي باصطفاف وطني حقيقي بين كافة أبناء المجتمع المصري، حينما نقرأ المشهد الداخلي والخارجي نقول كان الله في عون من يدير البلد في هذه الفترة، مركب هذا الوطن ثابتة، والجميع أخذ العظة من الفترات السابقة ومن مشاهدة ما يحدث حولنا".

وتابع: "نرى الوضع في السودان، دولة تمتلك ثروات معدنية ونفط وكتل بشرية، وقوى مجتمع مدني لديها قدرة على التواصل والتعبير عن هموم المواطنين، لكن بسبب الصراعات والاختلافات تابعنا ما حدث هناك، بدون وطن لا تستطيع ممارسة حرية أو الشعور بالأمن والاستقرار".

مصطفى بكرى الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني المجتمع المصري المشهد الداخلي

مواد متعلقة

حسام بدراوى يحدد أهداف وأهم ملفات الحوار الوطنى (فيديو)

عضو جمعية رجال الأعمال: الحوار الوطني فرصة لمواجهة التحديات الاقتصادية

عماد الدين حسين: كلمة الرئيس السيسى فى الحوار الوطني هى الضمان لنجاحه

"الإصلاح والنهضة": جلسة افتتاح الحوار الوطنى ضمت كل أطياف الشعب المصرى

عماد الدين حسين: نجاح الحوار الوطنى ينقل مصر لمنطقة أخرى

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة ينوى استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

السيسى لأحد العمال فى العاصمة الإدارية: هعملك اللى إنت عايزه (فيديو)

أول قرار من النيابة فى واقعة عقر كلب لطفلة بالدقى

يديرها 4 مسجلين خطر.. الأمن يداهم 11 مصحة لعلاج الإدمان فى القليوبية

وزير الخارجية يجرى اتصالين مع رئيس مجلس السيادة السودانى وقائد «الدعم السريع»

"كلنا واحد" توفر السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ60%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات