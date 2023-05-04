الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يتفقد نادى الفروسية التابع للقوات المسلحة والحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية

جريدة الدستور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي نادي الفروسية التابع للقوات المسلحة، إلى جانب الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا فى مقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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