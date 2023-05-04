الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الثلاثاء.. عرض قصص حقيقية لسجناء تمكنوا من الهروب عبر "الوثائقية"

الوثائقية
الوثائقية

أعلنت قناة الوثائقية، عن عرضها قصص حقيقية لسجناء تمكنوا من الهروب، يستعرضها النجم العالمي "مورجان فريمان"، من خلال السلسلة الوثائقية "أشهر عمليات الهروب"، وذلك بدءًا من الثلاثاء القادم، الساعة 10 مساءً على قناة الوثائقية.

 

ويأتي تردد قناة الوثائقية كالتالي:

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي / H.

 

الوثائقية تعد أول قناة وثائقية مصرية يتم إطلاقها لتروي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التي شهدتها مصر، على مختلف المجالات سواء السياسة أو المجتمع أو الفن أو الاقتصاد وأفلامًا عن الطبيعة ومناطق وشخوص مصرية بارزة وغيرها، إضافة إلى إنتاجات حاصلة على جوائز.

القناة الوثائقية المصرية ستنفرد في تقديم الأفلام في الفترة المقبلة، بمساعدة الكوادر المصرية الكبرى العاملة في هذا المجال، ليرى المشاهد المصري والعربي جرعة متنوعة من أفلام تاريخية ورياضية وفنية وعلمية وغيرها، لتؤكد الحقائق بتفاصيلها وتكشف زيف الحكايات الكاذبة مع تدقيق النظر في الوثائق والأوراق، وفتح ملفات التحقيقات.

وبثت الشركة المتحدة مؤخراً "برومو" للقناة الوثائقية المصرية، تطرق لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة، والمتعلقة بالعديد من المجالات، أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

أشهر عمليات الهروب الاقتصادية والاجتماعية الثلاثاء القادم الاجتماعية والسياسية القناة الوثائقية الجديدة الفترة المقبلة تردد قناة الوثائقية الجديدة شركة المتحدة

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