خالد الجندي: الرضا أساسه غض البصر عن ما في أيدي الغير

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرضا يأتي من خلال غض البصر عن ما في أيدي الغير، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى "لا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا".

أسباب الرضا

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون " المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القرآن الكريم نهى عن النظر عن أرزاق الآخرين، ومن نعيم الجنة حجب عطاء الآخرين عن الآخرين، ومن عجائب القرآن أنه يعالج مسألة النظر إلى ما بأيدي الآخرين من خلال عاملين وهما حجب النعم في الجنة عن الآخرين، حجب أعين الناس عن ما لدى الآخرين، لذا نجد أن كل زوجة في الجنة لا ترى سوى زوجها فقط ولهذا أطلق عليهم قاصرات الطرف.

ضوابط الرضا

وفي سياق متصل، قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عالم من علماء الأزهر الشريف، إنه من ضوابط الرضا اليقين بأن ما اختاره الله لنا هو أعظم اختيار لنا فالله يعلم وأنتم لا تعلمون.