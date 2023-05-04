بعد تصدره للتريند.. أزمات تسبب فيها ميسي آخرها زيارته للسعودية

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، بدون إخطار النادي بهذه الرحلة.

سافر النجم الأرجنتيني بصحبة أسرته، لقضاء عطلته، الأمر الذي تسبب في خروج الكثير من التكهنات التي تفيد بأنه انضم لأحد الأندية السعودية، أو أنه على وشك ترك نادي باريس سان جيرمان.

لم تكن الأزمة التي تسببت في تصدر ليونيل ميسي لـ"الترند" ففي السطور التالية نرصد أشهر أزمات النجم العالمي وصاحب أكبر عدد من الكرات الذهبية ليونيل ميسي.

كاميرا واوا:

شهدت النسخة الأخيرة من كأس العالم الذي فازت بها الأرجنتين، الكثير من الأحداث المثيرة، ولكن ستظل كلمة "كاميرا واوا" التي قالها ميسي هي الأشهر حتى وقتنا هذا.

وعن سبب انتشار الكلمة، هو انفعال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء لقاء صحفي بعد المباراة التي جمعت الأرجنتين بهولندا، حيث تفوه بهذه الكلمة والتي تعني، “ما الذي تنظر إليه ، اذهب أيها الأحمق”.

قالها النجم الأرجنتيني هذه الكلمة، عندما اقترب اللعب الهولندي فوريجست والذي أحرز هدفًا في مرمى الأرجنتين، حيث كان يبصق اللاعب بجور ميسي، الأمر الذي اعتبره الأرجنتيني إهانه له.

الرحيل عن برشلونة:

يعتبر الرحيل عن الفريق الكتالوني هو الأبرز في مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث تصدر النجم ميسي، مواقع الصحف العالمية وهو يبكي بعد ترك النادي خلال المؤتمر الصحفي.

على الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، فالبعض قابلها بسخرية بسبب السعي وراء المرتب الأكبر من قبل نادي باريس سان جيرمان.

خلافات في الملعب:

لم يكتفى النجم الأرجنتيني بإثارة الجدل خارج الملعب، ولكن داخله أيضًا، فقد دخل في خصومة مع الكثير من اللاعبين، والمدربين، ففي 2019 تشاجر مع لاعب ليفربول جيمس ميلنر، ومدربه السابق لويس أنريكي، حتى مع زميل الفريق الباريسي كليان مبابي.

تواعده بالقتل لكافاني:

رغم كونها مباراة ودية بين أوروجواي والأرجنتين في نوفمبر 2019، إلا أن ميسي تورط في مشادة كلامية وحالة كبيرة من الغضب مع إديسون كافاني مهاجم الفريق المنافس.

مشاجرة دارت بين الثنائي خلال المباراة، ليتجه كافاني نحو ميسي: هل تريد القتال؟ وكان الرد “أينما تريد”

زيارة الكيان الصهيوني:

من الأمور التي تسبب فيها النجم الأرجنتيني إثارة الجدل، هو زيارة الكيان الصهيوني، وارتداء القبعة الشهيرة للحاخامات، الأمر الذي تسبب في غضب الكثير من عشاق النجم ليونيل ميسي.