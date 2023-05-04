إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة 21 بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، وذلك ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتحويل مرتكب المخالفة للنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وإزالتها في المهد.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت اليوم من إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة حماية نيل علي مساحة 412 مترا بالوحدة المحلية لقرية البرجاية، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن تنفيذ فعاليات الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي التعديات.

رافق رئيس المدينة خلال الحملة، مصطفى الدبيكي نائب رئيس المركز والمدينة ومصطفى الشريف رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية، وجهات الولاية وتأمين من قوات الشرطة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملاتها لإزالة التعديات سواء علي الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب والتصدي لمخالفات البناء المخالف بدون ترخيص لمنع العشوائيات وتطبيق القانون مشيرا إلي أن هذه التعديات يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية أو من خلال فرص الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقرى، مشيرًا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء والقرى بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة التعديات، وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها ولضمان عدم تكرار التعديات.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على جميع المخالفين دون أي استثناءات.

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