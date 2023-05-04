الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة 21 بالمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي املاك الدولة بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، وذلك ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتحويل مرتكب المخالفة للنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وإزالتها في المهد.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت اليوم من إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة حماية نيل علي مساحة 412 مترا بالوحدة المحلية لقرية البرجاية، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن تنفيذ فعاليات الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي التعديات.

رافق رئيس المدينة خلال الحملة، مصطفى الدبيكي نائب رئيس المركز والمدينة ومصطفى الشريف رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية، وجهات الولاية وتأمين من قوات الشرطة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملاتها لإزالة التعديات سواء علي الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب والتصدي لمخالفات البناء المخالف بدون ترخيص لمنع العشوائيات وتطبيق القانون مشيرا إلي أن هذه التعديات يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية أو من خلال فرص الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقرى، مشيرًا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء والقرى بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة التعديات، وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها ولضمان عدم تكرار التعديات.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على جميع المخالفين دون أي استثناءات.

345048608_768268061508174_5173550572442811126_n
345048608_768268061508174_5173550572442811126_n
345048620_775595114168365_2064418318146693037_n
345048620_775595114168365_2064418318146693037_n
345050392_569317505345513_2644698021345067804_n
345050392_569317505345513_2644698021345067804_n
345050518_247417804493106_3161321701265133552_n
345050518_247417804493106_3161321701265133552_n
345034419_265240395864472_3732822336764581876_n
345034419_265240395864472_3732822336764581876_n
المنيا إزالة 5 حالات تعدي أراضي املاك الدولة قرية البرجاية بمركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة ينوى استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

حكم قضائي ينصف بنات الصعيد من حجب الأهالي الميراث الشرعي عنهن

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

"دفاع النواب": الحوار الوطنى علامة فارقة وشعاع أمل فى الجمهورية الجديدة

القاهرة تعلن عودة الخط الساخن لتلقي شكاوى الركاب وعدم الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة

مراسل "القاهرة الإخبارية": منظمات دولية وإقليمية تشيد بجهود مصر فى معبر أرقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات