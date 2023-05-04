حملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة للتأكيد على تطبيق التعريفة الجديدة بالسويس

تفقد خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس يرافقه العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عبدالعظيم محمد مدير عام المواقف، الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة بحي فيصل وعدد من مواقف خطوط للميكروباص؛ للتأكيد على الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.

وحرص سعداوي على التحدث مع الركاب وسؤالهم عن مدى تطبيق التعريفة ومدى رضاهم عن نسبة الزيادة، يرافقه العميد علاء إسماعيل مدير عام الأسواق والورش، واللواء عمرو بغدادي رئيس حي فيصل والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومديرو المواقف الداخلية بالموقف الإقليمي.

وكان محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر قد عقد اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة داخل المحافظة وبينها وبين المحافظات الأخرى.

وشدد الاجتماع على متابعة محطات الوقود والتزام السائقين بالأسعار الجديدة للأجرة، وذلك عقب صدور قرار اليوم بتحريك أسعار المواد البترولية (السولار).

حضر الاجتماع نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان، والسكرتير العام للمحافظة خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين.

كما حضر اللواء محمد صفار نائب مدير أمن السويس ومسئولو إدارات المرور والمرافق ومديرية التموين ومباحث التموين ومديري المواقف والأسواق ومرفق النقل الداخلي والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء.

وأشار صقر إلى أن زيادة التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى لا تزيد علي 10%.

وكلف محافظ السويس القيادات التنفيذية بالمحافظة بالإعلان عن الأسعار الجديدة للتعريفة، وتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة؛ للمرور علي المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف وعمل حملات مكثفة علي السيارات؛ للالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة علي الخطوط الخارجية والداخلية.

كما شدد صقر علي متابعة الجهات المعنية للأسواق لضبط الأسعار، ومنع الاستغلال سواء من وسائل النقل أو التجار والتأكيد علي متابعة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم.

وشدد المحافظ على عدم السماح باستغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل أي مخالف إلى جهات التحقيق.

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