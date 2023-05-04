الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم يتابع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم يتابع مواقف سيارات الأجرة

قام المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، بالمرور على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بمدينة سنورس، لمتابعة التزام السائقين والتنبيه على المواطنين بعدم دفع أية زيادات إلا المقررة بمعرفة إدارة المواقف بالفيوم، والإبلاغ عن أى تلاعب أو مخالفة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز، بالمرور والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية، وتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب المقررة وخطوط السير وعدد الركاب المحدد.

رافقه خلال الجولة جمال العوامى نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، وسالم عبد الحميد مدير قسم الإشغالات، والعاملين بأقسام الإشغالات والمتابعة والعلاقات العامة.

ووجه رئيس المركز، الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية للمركز والوحدات المحلية بالقرى بتفقد سير العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بصفة مستمرة واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.

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رئيس مركز ومدينة سنورس الفيوم يتابع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود

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