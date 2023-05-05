الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ومواصفات ورقة الاختبار

طلاب
طلاب

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعدها الرسمي من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويبحث كل من طلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 والآباء والأمهات عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى جوجل لمعرفة كل ما هو جديد ويخص موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 استعدادًا لها وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بمحافظات مصر، ويرصد “الدستور” في السطور التالية مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعدها الرسمي وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

  • يوم الإثنين 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم الأحد 18 يونيو 52023، مادة اللغة العربية.
  • يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
  • يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
  • يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.
  • يوم الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.
  • يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

  • تقسيم أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، إلى 30% للفهم و40% للتطبيق و30% لحل المشكلات والإبداع.
  • أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المقالية ستكون قصيرة ومحددة وواضحة، كما ستكون الإجابة عليها محددة وقصيرة.
  • امتحانات الثانوية العامة 2023، يجب أن يتناسب الوقت المخصص للإجابة على الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.
  • يجب أن تقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.
  • يجب أن تكون صياغة امتحانات الثانوية العامة دقيقة، وبالأخص أسئلة الاختيار من متعدد.
  • يجب أن يكون هناك إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة.
  • عدم وضع جميع الاختيارات مناسبة للإجابة عن السؤال.
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