تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

يرقد الفنان أحمد إبراهيم هذه اللحظات داخل أحد المستشفيات الخاصة، لتلقي العلاج، بعدما تعرض لحالة تعب شديدة أفقدته توازنه بشكل مفاجئ.

الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

وعلم «الدستور» أن الفنان أحمد إبراهيم قد تعرض لحالة تعب شديدة بسبب إصابته بجلطة في المخ، حيث قام اليوم الخميس بعمل العديد من الفحوصات المعنية بكل تفاصيل المخ للاطمئنان على حالته بشكل كامل، حيث من المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال وقت قريب.

كان قد كشف الفنان محمد على رزق عن إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ، ونقله إلى المستشفى، وكتب رزق على حسابه بموقع فيسبوك: "الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، رجاء الدعاء له بالشفاء، وإن ربنا يقومه بالسلامة".

أبرز أعمال الفنان أحمد إبراهيم

يشار إلى أن الفنان أحمد إبراهيم شارك في العديد من الأعمال الدرامية السينمائية والتليفزيونية، فكان من أشهرها فيلمه مع الزعيم عادل إمام عام 1994 «الإرهابي»، كما شارك بفيلم «بونو بونو» عام 2000، وكان من ضمن المسلسلات التي ظهر فيها مسلسل «السقوط في بئر سبع» عام 1994، ومسلسل «عايش في الغيبوبة» 2006، ومسلسلات: «سلسال الدم، الجماعة 1، خاتم سليمان، جوز ماما مين، احنا الطلبة، الزناتى مجاهد، ربيع الغضب، عد تنازلى، الرجل العناب، امبراطورية مين، يونس ولد فضة، جراند أوتيل، لدينا أقوال أخرى، ممنوع الاقتراب أو التصوير».

يذكر أن أحمد إبراهيم بدأ مشواره في التمثيل خلال فترة التسعينيات، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها أفلام "ولا في النية أبقى، امرأة وامرأة، بونو بونو، العاصفة، قلب جرىء، فرح، انت عمرى، بحبك وبموت فيك، كلام في الحب، الجزيرة، الريس عمر حرب، بدل فاقد، الفاجومى، حظ سعيد، سالم أبو أخته، وقفة رجالة".