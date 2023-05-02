الهيئة العربية للمسرح تنعى الفنان شريف فاروق

توفى اليوم الثلاثاء، الفنان الشاب شريف فاروق، إذ أعلن شقيقه أدهم فاروق خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

كتب شقيق الفنان شريف فاروق عبر حسابه: «توفى إلى رحمة الله أخي الكبير شريف فاروق»، ومن جانبه أعلن المخرج ناصر عبدالمنعم وفاة الفنان.

ومن جانبها، نعت الهيئة العربية للمسرح الفنان الراحل شريف فاروق، حيث نشرت صورة الراحل عبر حسابها الرسمي بـ موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكُتِبَ عليها: وداعًا شريف فاروق.

وحتى الآن لم تعلن الأسرة موعد ومكان جنازة شريف فاروق، كما أنها لم تكشف تفاصيل تلقيها العزاء في فقيدها الراحل.