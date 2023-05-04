الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

 جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد المساعد، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، رئيس مباحث المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف وعددًا من القيادات المعنية.

وأصدر المحافظ قرارًا حمل رقم 852 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بزيادة طفيفة وبما يتناسب مع الزيادة المقررة، ابتداء من اليوم الخميس، الموافق 4 مايو الجاري.

ووجّه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كل المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان التزام  قيام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.

كما ووجّه محافظ كفر الشيخ باستقبال شكاوى المواطنين من خلال "خليك إيجابي" على الخط الساخن 140 ورقم غرفة العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، 0473220792.

السولار البنزين كفر الشيخ أسعار المواقف

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