حملة على عدد من المنشآت الصناعية والغذائية بالقليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل لجان من قطاعات الضرائب العامة والتعليم والصحة والطب البيطري والتموين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء جنوب الدلتا وإدارة الرقابة والمتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين، مشيرًا إلى أنه تم شن حملة على عدد من المنشآت الصناعية والغذائية بمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة بالنسبة لقطاع التموين بمدينة كفر شكر وبالمرور على المخابز تم تحرير عدد ٥٢ محضر مخالفة تتمثل فى عدد ٩ محاضر غير مطابق للمواصفات، عدد ٩ محاضر نقص وزن، عدد ٢ محضر مراجعة رصيد، عدد ١ محضر عجز دقيق، عدد ٢ محضر عدم إعطاء بون، عدد ١٢ محضر عدم نظافه، عدد ٤ محاضر عدم وجود لوحة، عدد ١٢ محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

وقامت اللجنة المشكلة بالمرور على 3 محطات للوقود وتم تحرير محاضر تصرف في بنزين 92 و80 وسولار، وبالنسبة لمستودعات الغاز تم المرور على 4 مستودعات وتم تحرير عدد 4 محاضر لتلك المستودعات، نتيجة عدم الإعلان عن أسماء الموزعين وأرقام هواتفهم وأسعار الإسطوانات.

كما قامت اللجنة خلال أعمال التفتيش بالمرور على 3 مخازن أغذية وكذلك مستلزمات طبية، حيث تم تحرير 3 محاضر جنحة تصرف في سكر التموين عدد ١ طن و٣٣ كيلو ، وكشط وشطب في السجلات وعدم وجود رخصة نشاط، بالإضافة إلى التحفظ على ٥٠١٢ مستلزمات طبية أنواع مختلفة بدون فواتير.

وفي قطاع الصحة، تم المرور على مستشفى كفر شكر التخصصي، حيث تبيّن خلال المرور أن حالة نظافة المطبخ والأغذية جيدة، كما تبيّن من فحص دفاتر الحضور والانصراف تواجد الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى، كما تبين مطابقة العهدة الدفترية للأدوية المخدرة وطريقة حفظها وتأمينها وتبين تطابقها وجودة تخزينها، وتبين أن هناك أيضًا بعض الملاحظات وتم إعداد مذكرة بها لتلافي تلك الملاحظات في أقرب وقت ممكن.

وفي قطاع مياه الشرب تم المرور على عدد 5 محطات مياه شرب بمركز ومدينة كفر شكر بالإضافة إلى المرور على بعض عمليات المياه الخاصة وتم سحب عينات منها و إرسالها إلى المعامل المركزية لفحصها، كما تم المرور على بعض عمليات المياه الخاصة وغير المرخصة وعددهم ٤ عمليات وتم سحب عينات منهم.

وفي قطاع الصحة و الأغذية حيث تم المرور على عدد ١٢ من المحلات العامة والأغذية، وتم تحرير عدد ١٠ محاضر شهادات صحية واشتراطات صحية، وتم إعدام كميات مختلفة يوجد بها تغير في الخواص من الأغذية واللحوم المجمدة والرنجة.