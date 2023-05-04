محافظة القاهرة تعلن تعريفة الركوب الجديدة

أعلنت محافظة القاهرة، أنه في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل سعر السولار، قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزيادة تراوحت في تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز جنيهًا واحدًا للخطوط الطويلة التي تصل لأكثر من 40 كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط وجنيهًا واحدًا لبعض الخطوط المميزة والتي تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10%.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأعلن محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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