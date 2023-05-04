الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حقيقة فيلم أحمد حلمى الجديد وكواليس التصوير

أحمد حلمي
أحمد حلمي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عددًا من الصور للفنان أحمد حلمي، حول بدء تصوير فيلم جديد باسم «الكارتة» بعد نشر مجموعة من الصور من كواليس التصوير، وبدأ الجمهور في التعليق ومشاركة تلك الصور ووضع توقعات للعمل الجديد.

وعلم "الدستور" أن الفنان أحمد حلمي يجهز حاليًا لفيلم جديد مختلف تمامًا عن الصور المنتشرة والاسم المنتشر ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع التجهيز لعروض جديدة من مسرحيته الأخيرة.

وبتتبع الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبيّن أنها من كواليس تصوير الكليب الأخير باسم “أرقص” والذي قدمه عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب قبل 3 أشهر، من كلمات: فيليبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت وميكس وماستر: م. هاني محروس ومن إخراج عمر دونجا.

الكارته الفنان أحمد حلمى احمد حلمى كواليس التصوير مواقع التواصل الاجتماعي

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