الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: استراتيجية لتحويل 325 ألف فدان قصب سكر للري الحديث

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة "بلوخر" بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر.

التحول للري الحديث في زمام ٧٥٠ ألف فدان من البساتين

أراضى الرى الحديث 

وصرح الدكتور هانى سويلم، أنه وفي إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين، قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث "الري بالتنقيط" في مزارع قصب السكر بإعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه، بالتزامن مع التحول للري الحديث في زمام ٧٥٠ ألف فدان من البساتين على مرحلتين الأولى ٣٤٠ ألف فدان والثانية ٤١٠ ألاف فدان، والاستمرار فى متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية.

وأوضح أنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى و وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لحصر جميع مساحات قصب السكر بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بلغت حوالى ٣٢٥ ألف فدان موزعة على المحافظات على النحو التالى "محافظة أسوان ٨٨ ألف فدان، محافظة الأقصر ٦٣ ألف فدان، محافظة قنا ١١٨ ألف فدان، محافظة سوهاج ١٨ ألف فدان، محافظة المنيا ٣٧ ألف فدان" .

 

تطوير المساقى الخاصة من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة

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كما تتضمن أعمال التطوير بالمنطقة التجريبية على تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تمشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على تلك المساقى  للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً.

كما يجرى إعداد حزمة من البرامج التدريبية في المجال المؤسسى والفنى والمالى لبناء قدرات تلك الروابط، بهدف تحقيق إستدامة التشغيل والصيانة لتلك المنظومة، وتمكين روابط مستخدمى المياه من القيام بأداء مهامهم بكفاءة عالية، على أن يعقب ذلك عقد ندوات توعوية وإجراء زيارات حقلية من المزارعين خارج المنطقة المستهدفة لزيارة المنطقة التجريبية للتعرف على مكونات ونتائج هذه التجربة وما تقدمه من مميزات وذلك في إطار العمل على نشر فكر التحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر.

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