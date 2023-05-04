متلازمة مرآة الأم.. ما هي وكيف ندرك أعراضها وما هو العلاج المناسب؟

متلازمة مرآة الأم أو الوذمة الثلاثية أو متلازمة بالانتين هي اضطراب نادر يصيب النساء الحوامل، وهو يصف الارتباط غير العادي للجنين مع تسمم الحمل الأمومي، وتعتبر حالة نادرة ولكنها قد تهدد الحياة وتؤثر على النساء الحوامل، ووفقًا لخبراء الصحة تحدث عندما يعاني الجنين من حالة طبية خطيرة تجعل جسم الأم يعكس الأعراض، بما في ذلك الوذمة (التورم) وارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) والبيلة البروتينية (البروتين الزائد في البول).

يمكن أن تكون هذه الأعراض شديدة ، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لكل من الأم والجنين.

كشف الدكتور براسانالاتا، كبير أطباء التوليد وأمراض النساء، أن "السبب الدقيق لهذا الأمر غير مفهوم تمامًا، ولكن يُعتقد أنه مرتبط بالاستجابة المناعية، في بعض الحالات، قد يكون لدى الجنين حالة وراثية تؤدي إلى استجابة مناعية في جسم الأم، مما يؤدي إلى التطور في حالات أخرى، قد يكون مرتبطًا بعدوى أو عامل بيئي آخر.

وسلطت الضوء على أن "علاج رسائل الوسائط المتعددة عادة ما يتضمن إدارة الأعراض ومراقبة صحة كل من الأم والجنين عن كثب، في بعض الحالات، قد تكون الولادة ضرورية لحماية صحة الأم والجنين، ومع ذلك ، قد تشكل الولادة أيضًا مخاطر خاصةً إذا كان الجنين سابقًا لأوانه أو لديه مضاعفات طبية أخرى، إذا كنت حاملاً وتعانين من أعراض مثل التورم أو ارتفاع ضغط الدم أو بروتينية ، فمن المهم التماس العناية الطبية على الفور.

ترتبط الأعراض الجنينية باحتباس السوائل مثل الاستسقاء ومَوَه السَّلَى، تعتبر هبات الجنين علامة على أمراض جنينية خطيرة ومميتة، يمكن أن يترافق مع عدوى فيروس بارفو B19 ومتلازمة نقل الدم من التوأم إلى التوأم. لسوء الحظ، غالبًا ما تؤدي متلازمة بالانتين إلى وفيات الجنين أو حديثي الولادة؛ تسمم الحمل هو الشكل الأكثر شيوعًا لمشاركة الأم، لذلك من المهم التماس العناية الطبية على الفور في حالة الاشتباه في أي أعراض متعلقة بمتلازمة المرآة.

وأخيرًا تتطلب هذه الحالة رعاية وحدة العناية المركزة تحت إشراف فريق من الخبراء مع متخصصين ذوي خبرة في الرعاية الحرجة وأطباء التوليد، ويتم إعطاء أنواع مختلفة من الأدوية الداعمة للقلب والأوعية الدموية ومضادات ضغط الدم للأم من أجل نقل دم الجنين داخل الرحم وتحويلات الجنب الأمنيوسي بواسطة خبراء طب الجنين، في بعض الأحيان لإنقاذ الأم، يتعين علينا إنهاء الحمل قبل الأوان، بشكل عام عن طريق الولادة المهبلية.