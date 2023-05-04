الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد.. بريست يعمق جراح نانت بثنائية فى الدورى الفرنسى

نانت وبريست
نانت وبريست

عمق ستاد بريست جراح ضيفه نانت في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، مساء الأربعاء، في المرحلة الـ33 للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث أحرز جيرمي لي دوارون الهدف الأول لبريست في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله ماتياس بيريرا لاج الهدف الثاني في الدقيقة 35.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد بريست إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر، علمًا بأنه حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في المسابقة للمباراة السادسة على التوالي.

في المقابل، توقف رصيد نانت، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في البطولة للمباراة العاشرة على التوالي، عند 32 نقطة في المركز السابع عشر، الرابع من القاع، بفارق 10 نقاط أمام مراكز الهبوط.

مصطفى محمد بريست فريق نانت الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

مصرع 14 شخصًا وإصابة 25 آخرين فى حادث تصادم على طريق الخارجة - أسيوط

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد محطات المياه والصرف الصحى بالمدينة

"صحة مطروح" تناقش تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات

الزملوط: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الخارجة بعد حادث طريق الخارجة - أسيوط

الرئيس الفنلندى يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

ننشر أسماء وفبات ومصابى حادث تصادم أتوبيس الوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة