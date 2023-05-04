بمشاركة مصطفى محمد.. بريست يعمق جراح نانت بثنائية فى الدورى الفرنسى

عمق ستاد بريست جراح ضيفه نانت في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، مساء الأربعاء، في المرحلة الـ33 للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث أحرز جيرمي لي دوارون الهدف الأول لبريست في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله ماتياس بيريرا لاج الهدف الثاني في الدقيقة 35.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد بريست إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر، علمًا بأنه حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في المسابقة للمباراة السادسة على التوالي.

في المقابل، توقف رصيد نانت، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في البطولة للمباراة العاشرة على التوالي، عند 32 نقطة في المركز السابع عشر، الرابع من القاع، بفارق 10 نقاط أمام مراكز الهبوط.