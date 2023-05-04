الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 14 شخصًا وإصابة 25 آخرين فى حادث تصادم على طريق الخارجة - أسيوط

حادث تصادم على طريق
حادث تصادم على طريق الخارجة - أسيوط

لقي 14 شخصًا مصرعهم وأصيب 25 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة تريلا على طريق الخارجة - أسيوط، وتم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي والجثث لمشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم أتوبيس نقل عام بتريلا بالكيلو 60 على طريق الخارجة - أسيوط، ووفاة 14 شخصًا، بينهم أطفال، وإصابة 25 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج والجثث لمشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

حادث تصادم على طريق الخارجة - أسيوط

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مركز الخارجة والدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث التصادم الذي وقع منذ قليل بمنطقة النقب على طريق الخارجة - أسيوط بين أتوبيس  وسيارة نقل ثقيل.

وأكد المحافظ أنه تم انتقال سكرتير عام المحافظة وقادة المرور والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث؛ لمتابعة إجراءات نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، والدفع بمعدات الحماية المدنية لموقع الحادث، مؤكداََ أنه جارٍ حصر الإصابات ورفع آثار الحادث من الطريق وتنظيم حركة المرور.

وأعرب اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث التصادم، وأوضح أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث، وجارٍ نقلهم للمستشفيات، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم.

حادث تصادم على طريق الخارجة - أسيوط
14 شخص مصرعهم أصيب 25 شخص حادث تصادم أتوبيس بسيارة تريلا بطريق الخارجة أسيوط المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي الجثث

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