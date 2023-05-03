مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية يناقش ميزانية معرض "أهلًا رمضان"

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لأعضائه برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، للتصديق علي السحب من الاحتياطى النقدى للغرفة لتغطية مصاريف تكلفة معرض أهلا رمضان، والذى تم مده حتى بداية عيد الأضحي طبقا للتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة للغرف التجارية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، المهندس أحمد عثمان رئيس مجلس الإدارة، إيهاب زهدي أمين الصندوق، جلال أبوالطاهر سكرتير المجلس، ومن الأعضاء سيد الكرسلي، أسامة العدوي، سعيد شعيب، علي بركة، آمال ابراهيم، دينا ياقوت.

وكانت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، قد مدت بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية معرض "أهلًا رمضان" بحديقة الشيخ زايد نطاق حي ثالث، تحت إشراف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، أحمد منصور وكيل وزارة التموين، وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

يضم المعرض كافة السلع الغذائية والتموينية واللحوم البيضاء والحمراء، بالإضافة إلى المنظفات وكافة ماتحتاجه الأسرة المصرية من منتجات، بأسعار مخفضة تصل لـ30%.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن المعارض آلية من آليات مواجهة ارتفاع الأسعار، التي تهدف للتخفيف على المواطن، وتؤكد تكاتف القطاع الخاص والمجتمعات المدنية، مع الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها.

وشدد على فتح غرفة العمليات، وتشكيل لجان تابعة للغرفة التجارية داخل المعرض تراقب الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية ومخزون سلعي يلبي احتياجات المواطنين.

وشدد على فتح غرفة العمليات، وتشكيل لجان تابعة للغرفة التجارية داخل المعرض تراقب الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية ومخزون سلعي يلبي احتياجات المواطنين.