أيمن رشاد: 80%‎ نسبة تنفيذ مستشفى الجامعى قنا الجديدة

تابع المهندس أيمن رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا و المهندس عبدالرحيم الزقيم نائب رئيس الجهاز و معاوني رئيس الجهاز و المهندسين التنفيذين المختصين للمشروعات القومية بالمدينة والتي تتضمن تنفيذ ثاني أكبر مستشفى الجامعي بقنا الجديدة .

وأعلن رشاد في تصريح لدستور ، أن يتم تنفيذ المستشفي بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكني وتستوعب تنفيذ المستشفي 175 سرير . موضحا أن تتكون المستشفي 8 طوابق بدروم وارضي و ٦ أدوار متكررة ، موضحا ان تصل نسبة انجاز مشروع مستشفي قنا الجامعي نحو 80‎%‎

واضاف رئيس جهاز مدينة قنا ان يقام مبني المستشفي الجامعي بقنا الجديدة علي بمساحة 30100 متر مربع وبقيمة إجمالية قدرها 152 مليون جنية

وفيما يخص المشروعات الاولمبية الرياضية أردف أنه وفقا لرؤية الدولة 2030 وتوجيهات الرئيس السيسي بأهمية تنفيذ المنشات الرياضية، حيث أنه جار تنفيذ مركز شباب بمساحة 15 فدان بمركز خدمات المدينة بالحي السكني الأول وهو عبارة عن مبنى خدمات ومبنى متعدد الأغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة غطس وحمام سباحة أطفال ومدرجاته وملعب كرة قدم قانوني ومدرجاته وملعب خماسي وثلاثي وملعب تنس ومسجد وغرف أمن موضحا أنه بلغت القيمة الإجمالية ٨٩١٣٣٠٠٠ جنيه.

وأكد على القائمين على تنفيذ المشروع بجودة المواصفات القياسية وجوده التنفيذ بناءاً على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بكفاءة عالية الجودة.