17 تصريحًا مهمًا من وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العديد من التصريحات، عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. في هذا السياق ترصد "الدستور" أهم 17 تصريحا لوزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي الآن.

مراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة قبل طباعتها.

امتحانات الثانوية العامة 2023 أوبن بوك.

كتيبات المفاهيم الخاصة بهذا العام هي نفس كتيبات العام الماضي، والامتحانات جميعها مسحوبة من بنوك الأسئلة، وسيتم مراجعة الأسئلة قبل الطباعة.

كل اللي محتاجينه إن الطلاب يكونوا مطمئنين.

سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة بواسطة 2 معلمين، مضيفًا أن: "لو مصحح كتب للطالب درجة ونصف ومعلم كتب للطالب درجتين سيأخذ الطالب الدرجتين".

التصحيح محكم جدًا ويوجد 7 مراكز ومع كل معلم تابلت به نموذج الإجابة؛ ليتم التصحيح وإعطاء الدرجة.

سيتم عمل عينات عشوائية من التصحيح حتى نتأكد من صحة التصحيح الإلكتروني.

عقب الامتحان سيتم مراجعة نموذج الإجابة بواسطة 10 خبراء.

التصحيح سوف يكون بشكل مركزي في السادس من أكتوبر.

الأسئلة المقالية ستكون في نهاية الورقة الامتحانية.

امتحانات الثانوية العامة ستقيس كل المستويات.

سيتم الاعتماد علي دقة الصياغة في امتحانات الثانوية العامة 2023.

البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة سوف يكون في بدايته باركود وفي نهايته باركود.

تدريب 40 ألف معلم علي أسئلة الاختيار من متعدد، وقال الوزير إنه سيتم إدخال رقم الجلوس لأول مرة بشكل إلكتروني من خلال البابل شيت.

سيتم عمل فيديو لتوضيح كيفية استخدام البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2023 وسوف يكون هذا الفيديو شارحا لكل شيء.

تم التنبيه علي واضعي الأسئلة المسحوبة من بنك المعرفة بعدم التطرق إلي أي أسئلة سياسية أو دينية.

حيازة الموبايل في امتحانات الثانوية العامة جريمة حتي وإن كان مغلقا وسوف يحرم الطالب عاما كاملا من الامتحان.