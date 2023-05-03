الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تاجر مخدرات هارب من حكم إعدام غرب الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

نجح ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية ، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي وضباط قسم شرطة العامرية اول من ضبط المتهم  "ه.ن.ع" المطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائي بالاعدام في القضية رقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول، بتهمة الاتجار بالمخدرات.


تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بضط المتهم الهارب "ه.ن.ع"، ومحكوم عليه في قضية الأتجار بالمواد المخدرة غيابيا بالاعدام.


وعقب ورد معلومات وتحريات لضباط إدارة تنفيذ الأحكام ، أفادت باختباء المتهم باحدي الشقق غرب محافظة الاسكندرية، وبالاشتراك مع قسم شرطة العامرية تم القاء القبض علي المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

ادارة تنفيذ الاحكام الاتجار بالمواد المخدرة القبض على المتهم بمديرية أمن الإسكندرية بالإعدام قسم شرطة العامرية

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