الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس شاب بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم، تجديد حبس شاب بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال شاب مصاب بعدة طعنات نافذة بالصدر ويدعى جابر.م 22  سنة، بالانتقال إلى محل البلاغ وبسؤال شهود العيان أفادوا بنشوب مشاجرة بين المتهم وصديقة الضحية وقام على أثرها بتسديد عدة طعنات بسلاح أبيض مطواة فارداه قتيلا.

وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تجديد حبس قتل صديقه خلافات مالية النجدة ب

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