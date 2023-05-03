إصابة 3 في تصادم سيارتين على طريق في المحسمة القديمة بالإسماعيلية

أُصيب 3 أشخاص، عصر اليوم الأربعاء، في تصادم سيارتان علي طريق المعاهده بقريه المحسمه القديمة في القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقلهم لمستشفى القصاصين لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم سيارتان على طريق المعاهده بقرية المحسمة القديمة في القصاصين بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى القصاصين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

وأكد الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لكافة المصابين لحين وصولهم للمستشفى، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف تحتوى على أفراد مدربين للتعامل مع أي طارئ.

فيما رفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية - التأمين الصحي الشامل - برئاسة الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، حالة الطوارئ القصوى في جميع المستشفيات التابعة لها سواء مستشفى طوارئ أبو خليفة -أقرب المستشفيات للحادث- برئاسة الدكتور محمد جبريل مدير المستشفى، و مجمع الاسماعيلية الطبي برئاسة الدكتور محمد نشأت المشرف العام على المجمع، و مستشفى فايد التخصصي، برئاسة الدكتور على حمودة مدير المستشفى لاستقبال المصابين حيث كثفت الفرق الطبية من تواجدها في أقسام الطوارئ وتوجد مديرو المستشفيات الثلاثة في قسم الطوارئ تحسبا لوصول أي مصابين.

فيما رفعت مستشفى جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ - المخصصة لاستقبال الطوارئ اليوم الأربعاء- حالة الطوارئ وتواجد كافة الأطقم الطبية في مكانها تحسبًا لوصول أي مصابين.