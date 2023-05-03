خبير اقتصادي: الحكومة نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر العاصمة الإدارية

قال الخبير الاقتصادي السيد عبد العظيم أنه تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة من أكبر المشروعات العملاقة التي تم إنشاؤها في مصر في السنوات الأخيرة، وقد تم إنشاؤها لتكون مركزًا للحكومة وللأعمال في مصر ومنذ بدء العمل في المشروع، حظيت العاصمة الإدارية الجديدة بالكثير من الاهتمام والترحيب من الأطراف المحلية والعالمية على حد سواء.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه قد نجحت العاصمة الإدارية الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، حيث أنها تعتبر مركزًا مهمًا للأعمال والاستثمار في مصر، وتعتبر بالتأكيد واحدة من أهم المشاريع الحكومية في البلاد، وقد دفع هذا الاهتمام الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة بالعديد من الشركات العالمية والمستثمرين للاستثمار في المشروع.

وأشار الخبير الاقتصادي الي أنه تعد العاصمة الإدارية الجديدة منطقة اقتصادية حيوية تضم العديد من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والتجارة والخدمات المالية والتكنولوجية. وتوفر العاصمة الإدارية الجديدة بنية تحتية متطورة ومرافق حديثة ومتنوعة لجذب المستثمرين وتسهيل الأعمال التجارية.

وأوضح أنه قد أدى هذا التركيز على الاستثمارات إلى زيادة الوظائف والفرص الاقتصادية في العاصمة الإدارية الجديدة، مما أدى إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة المحيطة بها.

ويتوقع أن يزداد الاهتمام بالعاصمة الإدارية الجديدة في المستقبل، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد أنه قد تم تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك مشروع النقل العام والبنية التحتية والمباني الحكومية والتجارية والسكنية، وقد أدى ذلك إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وتشجع الحكومة المصرية الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل على توفير مزيد من المزايا الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.