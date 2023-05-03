الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يشيد ببرامج وزارة الاتصالات للتأهيل والتدريب التكنولوجي

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية الاهتمام بالتدريب التكنولوجي الذى تتبناه وزارة الاتصالات وجهاتها التابعة لبناء جيل واع من الشباب المؤهل للتعامل مع احدث التكنولوجيات، مشيدا بإعلان معهد تكنولوجيا المعلومات إقامة معسكر للتدريب الصيفي المجاني في تخصص تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة التناظرية، وهو ما يأتى في إطار مبادرة الدولة لدعم صناعة الإلكترونيات، ويساعد في تنمية مهارات الشباب في مجال صناعة الإلكترونيات.

وقال توفيق، في تصريحات له اليوم، إن تدريب الشباب علي مهارات صناعة الإلكترونيات خطوة هامة في إطار الإعداد الجيد لمواكبة سوق العمل داخليا وخارجيا في ظل ما تؤكده الدراسات العلمية والاقتصادية حول توجهات سوق العمل الجديد، وأهمية بناء كوادر مؤهلة لشغل وظائف المستقبل خاصة فى مجال صناعة الإلكترونيات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

ودعا عضو لجنة التعليم والتكنولوجيا بمجلس الشيوخ، للتوسع في تنظيم معسكرات التدريب الصيفي في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات وليس فقط صناعة الإلكترونيات، لتشمل مختلف قطاعات تكتولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أهمية توسيع قاعدة المشتركين في تلك المعسكرات التدريبية بحيث تشمل مختلف المؤهلات العليا ولا تقتصر على تخصصات بعينها مثل البرمجيات والهندسة الإلكترونية و التكنولوجيا، و أيضا التوسع الجغرافى للوصول إلى الشباب فى جميع المحافظات.

وأوضح توفيق، أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت جزءا أساسيا في كافة القطاعات والمهن والتخصصات ولم تعد قاصرة على قطاع بعينه، وهو ما يتطلب تأهيل العاملين فى القطاعات المختلفة فى تخصصاتهم على التعامل مع التطورات التكنولوجية الجديدة والمتسارعة، مؤكدا أن الجهود التى تقوم بها وزارة الاتصالات في هذا الشأن يدفع نحو تعزيز التحول الرقمي في كل القطاعات ومحو الأمية الرقمية.

التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي الشعب الجمهوري النائب حسانين توفيق النطاق الجغرافي عضو لجنة التعليم صناعة الإلكترونيات

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