المشدد 10 سنوات لمتهمين بتزوير مستندات رسمية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ع.ع.ع" و"ص.ع.م"، غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية، وصدر الحكم لعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 42306 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم جرائم الأموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير فى محررات رسمية.

وتوصلت تحريات ضباط قسم جرائم الأموال العامة، أنه على إثر خلافات تجارية بين المتهم الأول "ع.ع.ع" وبين المجني عليه " أ.ح.م"، فقام المتهم الأول بتحريض المتهم الثانى "ص.ع.م" وآخر متوفي على تزوير إيصال أمانة ضد المجني عليه، وقاموا باستعماله ضده فى القضية رقم 10072 جنح الدخيلة، واتهامه بالتبديد من خلال توكيل قضائي مزور توثيق برج العرب وحكم على المجني عليه بالحبس 6 أشهر مع الشغل حتى بأن الحكم نهائيًا.

وكان ذلك للحصول على أحكام نهائية قبل الشاكى لابتزازه والتحصل منه على مبالغ مالية على اثر الخلافات السابقة مع المتهم الأول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في القضية 1056 لسنة 2022 ومن فحص التوكيل رقم 27525 لسنة 2018 توثيق برج العرب، تبين أنه لم يصدر توكيلًا بذات الرقم نهائيًا، وأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.