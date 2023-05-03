الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تتحرى عن فتاة مجهولة سقطت من عقار بالسيدة زينب

فتاة مجهولة سقطت
فتاة مجهولة سقطت من عقار بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط واقعة سقوط فتاة مجهولة الهوية من أعلى عقار؛ لكشف ملابسات الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالي بسقوط مراهقة من أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة ووفاتها.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لمراهقة في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابساها الداخلية والخارجية، وتبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نزيف خارجي. 

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم والتحفظ عليها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

تحريات المباحث ملابسات الحادث عقار فتاة مجهولة الهوية

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