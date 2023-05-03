الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى: 70% من طلاب الطب يدرسون المعادلة بهدف السفر للخارج

الدكتورة راندا مصطفى
الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني

قالت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يعتبر فرصة هائلة جدًا لكل مصري أن يشارك في صنع مستقبل بلده، معقبة: "لو شاركنا في الحوار الوطني من خلال هذا المفهوم، فإن كل شخص سيقول رأيه وخبرته، وفي النهاية نصل إلى نهاية مشتركة، قد نختلف لكننا سنصل في النهاية إلى مساحة مشتركة نستطيع أن نقول فيها كيف يمكن أن نتحسن". 

وأضافت الدكتورة راندا مصطفى، خلال لقائهل ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، لدينا مشكلة في الصحة في مصر، لكنها ليست سيئة بشكل كبير، لكننا في حاجة إلى إعادة تنظيم أنفسنا، وإعادة طرح أفكار جديدة، إعادة تقييم للموقف بصورة هادئة، لافتاً إلى أن أهم الملفات يعتبر ملف "أطباء مصر". 

وأوضحت الدكتورة راندا مصطفى، أن هناك إحساس لدى طلاب الطب وشباب الأطباء، أنهم لا يأخذون حقوقهم، وأنهم مضغوط عليهم، معقبة: "من 10 أيام كنت مع طلبة بكالوريوس طب، في إحدى الجامعات، وسألتهم عن مستقبلهم وما يريدون فعله، فوجدت أن حوالي 60% أو 70% يعمل المعادلة حتى يسافر إلى الخارج، وهو شيء مؤلم للغاية، فمصر طيلة عمرها هي قلعة الطب، وتمتلك أساطير الطب، حيث نعتبر أول مدرسة طب تم إنشاء ها في الشرق الأوسط". 

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