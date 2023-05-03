الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الفيوم تنفذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى

صحة الفيوم تنفيذ
صحة الفيوم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى

نظمت إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة نيسان عبد المنصف، حملة توعوية، تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية لتصحيح المفاهيم الخاطئة دينياً واجتماعياً، برعاية الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبالتعاون بين الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بوزارة الصحة والسكان، بقيادة أمل فوزي مدير الإدارة العامة، ومشيخة الأزهر، والمجلس القومي للمرأة .


وفي هذا السياق تم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسري، حيث أقيمت ندوة بمستشفى الفيوم العام بقاعة المناظير حضرها 65 من أطباء المستشفيات والإدارات الصحية، وأيضا ً العاملين بالمستشفى، بالتنسيق مع مدير  إدارة التدريب دكتورة أسماء شريف.


كما أقيمت ندوة أخرى بالمركز الطبي بكيمان فارس حضرها 55 من العاملين والمترددين على فحص ما قبل الزواج 
بينما تمت إقامة ندوة ثالثة بالمركز الطبي بسنورس حضرها 53 من العاملين و المترددين على المركز.


قام بالندوة كلا من: الدكتور عبد الله محمد سلامة رئيس قسم التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الفتوى بمشيخة الأزهر الشريف، ومحمد محيي الدين محامي فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، تناولت الندوة موضوعات الزواج والحفاظ على الأسرة ورأى الشرع في تعدد الزوجات، كما تناولت أيضا ً التعريف بالمجلس القومي للمرأة وأدواره.

صحة الفيوم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى
صحة الفيوم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى
صحة الفيوم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى
صحة الفيوم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى
صحة الفيوم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى
صحة الفيوم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى
صحة الفيوم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى
صحة الفيوم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى
صحة الفيوم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى
صحة الفيوم تنفيذ 3 ندوات ضمن برنامج الإرشاد الأسرى
تنفيذ صحة الفيوم 3 ندوات برنامج الإرشاد الأسري

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