حمادة هلال وأحمد بدير والتهامي يقدمون واجب العزاء لأسرة مصطفى درويش

وصل منذ قليل الفنان أحمد التهامي وأحمد بدير والفنان حمادة هلال إلى مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في الفنان مصطفى درويش الذي غيّبه الموت، أمس.

بدأ عزاء الفنان مصطفي درويش بعد صلاة المغرض من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، والذي رحل عن عالنا أمس بعد أن تعرضن لأزمة قلبية مفاجئة.

ورحل عن عالمنا الفنان الشاب مصطفى درويش بشكل مفاجئ إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب، عن عمر يناهز الـ43 وشيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر عصر أمس الثلاثاء وتتلقى أسرته العزاء فيه اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسادت حالة من الحزن والصدمة في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى حيث كان الراجل متواجد قبل ساعات على حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» ويتفاعل مع متابعيه وآخر ما قام بنشره كان شكواه من قلة النوم.

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