الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

65 غرزة وقطع في شريان القدم.. تفاصيل اعتداء 3 أشخاص على طفل بالوراق

الطفل حسام عمرو
الطفل حسام عمرو

"حسام عمرو" يبلغ من العُمر 11 عامًا يقطن في منطقة الوراق، تعود على النزول لشراء متطلبات أسرته من الطعام، وفي النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، خرج الطفل لشراء سحور لأسرته وكان معه 200 جنيه، لكنه تفاجأ أثناء ذهابه لشراء الطعام بشخص يعترض طريقه لسرقه النقود منه، الأمر الذي جعله يهرول مسرعًا للابتعاد عن ذلك الشخص لكنه لم يستطع الهروب منه، بعد أن قام ذلك الشخص بمناداة أصدقائه وقاموا بالاعتداء على "حسام" لسرقة النقود.

 

ضربوه علشان يسرقوا الفلوس منه 

65 غرزة وقطع في شريان القدم كانت تلك الإصابات التي أصيب بها الطفل "حسام" أثناء الدفاع عن النقود من ثلاثة أشخاص حاولوا سرقته... مكالمة هاتفية تخبر الأم أن نجلها في المستشفى وبه إصابات خطيرة، هرولت الأم مسرعة للمستشفى للاطمئنان على نجلها الصغير، لكنها أصيبت بصدمة عندما وصلت وشاهدت نجلها غارقًا في دمائه ويصرخ متوجعًا بسبب إصابته، وفقًا لما ذكرته والدة الطفل في حديثها لـ "الدستور"

 

كنت انتظره لإعداد وجبة السحور 

وذكرت الأم أنها كانت تنتظر مجيئه لإعداد وجبه السحور له ولزوجها، لكنه تأخر كثيرا الأمر الذي جعلها تشعر بالخوف والقلق عليه وبدأت في البحث عنه أسفل المنزل، ومن ثم تلقت المكالمة التي أخبرتها بإصابته أثناء الدفاع عن نفسه وعن النقود، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما اعتدوا على نجلها وسببوا له إصابات خطيرة.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم الوراق، بلاغًا يفيد بتعرض طفل يدعى «حسام عمرو» يبلغ من العُمر 11عامًا لاعتداء على يد 3 أشخاص وبإجراء التحريات تبين أن أحدهم اعتدى على الطفل بزجاجة في قدمه مما أصابه بقطع في الشريان، بعدما تشاجروا مع الطفل بسبب الاستيلاء منه على 200 جنيه كانت بحوزته لشراء متطلبات والدته، وعند رفض الطفل ترك الفلوس اعتدوا عليه.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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حسام منطقة الوراق اسرته سرقه النقود الهروب

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