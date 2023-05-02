خبير لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تضغط بكل قوتها لوقوع مواجهة بين الناتو وروسيا

قال عبدالمسيح الشامي، خبير العلاقات الدولية، إنه مما لا شك فيه أن المانيا تنظر باهتمام كبير إلى ما يحدث في بحر البلطيق باهتمام مكثف.

ملف الأزمة الروسية

وأكد عبدالمسيح الشامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا منذ البداية لا ترغب في تصعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أنها لا ترغب في ضرب الأراضي الروسية بأسلحتها.

وأضاف في حديثه، أنه عند الحديث عن الغرب يجب فصل مواقف الدول، حيث لكل دولة غربية موقفها الخاص من الحرب الروسية الأوكرانية.

الضغط الأمريكي

وتابع: "يبدو أن أمريكا تضغط بكل قوتها على أن يكون هناك مواجهة بين الناتو وروسيا، وهذه المواجهة سوف تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولكن الخسائر الفادحة ستلحق بباقي دول القارة".